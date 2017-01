Wierzyć. Aktualne odpowiedzi na odwieczne pytania (wstęp) - François Maillot

Książka ta jest butelką wyrzuconą w morze. Nie jest to jednak desperacki gest rozbitka, który sądzi, że istnieje jedna szansa na dziesięć tysięcy, iż dzięki temu go odnajdą, lecz ruch zarzucającego sieci rybaka, który z całego serca oczekuje, że napełni je Boża dobroć. Noc była ciemna i sieci pozostały puste. Czy to pod wpływem wewnętrznego pragnienia, czy głosu szepczącego w naszych najgłębszych zakamarkach (bo właśnie tam, w ciszy serca, daje się usłyszeć głos Boga) po raz kolejny zarzucamy sieci.

