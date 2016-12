Wierzyć. Aktualne odpowiedzi na odwieczne pytania (wstęp) - François Maillot

Książka ta jest butelką wyrzuconą w morze. Nie jest to jednak desperacki gest rozbitka, który sądzi, że istnieje jedna szansa na dziesięć tysięcy, iż dzięki temu go odnajdą, lecz ruch zarzucającego sieci rybaka, który z całego serca oczekuje, że napełni je Boża dobroć. Noc była ciemna i sieci pozostały puste. Czy to pod wpływem wewnętrznego pragnienia, czy głosu szepczącego w naszych najgłębszych zakamarkach (bo właśnie tam, w ciszy serca, daje się usłyszeć głos Boga) po raz kolejny zarzucamy sieci.

Tak właśnie czyni ojciec Michel-Marie Zanotti-Sorkine w kierunku wszystkich tych, którzy niepewnie, nie zawsze świadomie, niekiedy sporadycznie przyzywają kogoś, kto jest ponad nimi, poszukują rzeczywistości, która otwiera, bytu, który wypełnia. Jak mówić o Bogu, wierze, Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał, tym, którzy Go nie znają? Po prostu, wracając do podstaw: Bóg jest miłością, a człowiek, stworzony na Jego obraz i podobieństwo, musi cały czas wzrastać w tej miłości, poszukiwać jej źródła, głębi, spełnienia, spokojnego oddechu, który nim całkowicie zawładnie i sprawi, że narodzi się do nowego życia, bezkresnej pełni, niekiedy zakopanej pod warstwą namułów naniesionych przez życie, ale o której każdy zachowuje w głębi serca jakby wspomnienie.

Wystarczy spojrzeć w oczy autora tej publikacji, usłyszeć jego miękki i wibrujący głos, który przypomina śpiew dla Pana, aby się przekonać, że wbrew gorzkim wyrzutom wielu nieszczęsnych proroków Kościół jest piękny, żywy i wyciąga rękę do świata, w którym nie jest ciałem obcym, nawet jeśli nie pozwala mu się zanieczyścić. Ta książeczka, która swą kapłańską prostotą przypomina proboszcza z Ars, miłością do Maryi Dziewicy – św. Ludwika Marię Grignion de Montfort, łagodną i przekonującą apologetyką – św. Franciszka Salezego, a otwartością na wszelkie pragnienia człowiecze poszukiwania – św. Augustyna, jest tylko dziełem księdza, proboszcza z Marsylii, który sprawia, że kościół się wypełnia i ściągają do niego młodzi ludzie.

Nie ma więc potrzeby, aby szukać dla niego zacnych przykładów, bo tym, co się liczy, są słowa, które nam mówi tutaj i teraz. Ta niewielka kapłańska genealogia miała na celu ukazanie, że w każdej epoce Pan daje swemu Kościołowi pasterzy umiejących obudzić dusze uśpione i pogrążone w letargu obojętności, który jest wyraźnym znakiem obrzydzenia samym sobą.

Wy, którzy będziecie czytać tę książkę, wiedzcie, że będzie w niej mowa o miłości. Nie będzie o moralności, bo wiara w Chrystusa nie jest moralnością, ale raczej pięknem i entuzjazmem. Proszę Was tylko o wskrzeszenie w sobie odrobiny uwagi i otwartości. Zadajcie sobie pytanie: „Dlaczego nie?”, do czego macie pełne prawo, a to pozwoli Wam zacząć przerzucać te kartki z otwartością na przyjęcie słowa. Następnie będziecie dialogować z tym tekstem, będzie to wasze osobiste spotkanie, które zaprowadzi Was na drogę pełną niepewności i niespodzianek, ale i radości, pokoju i miłości. Tego właśnie Wam życzę w Chrystusie, który daje to wszystko po stokroć temu, który z Nim idzie.