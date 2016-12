Wierzyć. Aktualne odpowiedzi na odwieczne pytania (fragment) - Michel- -Marie Zanotti-Sorkine

O wiele wcześniej zanim zostałem księdzem, siadywałem w Paryżu przy pianinie i całe noce śpiewałem piosenki Édith Piaf, Charles’a Trenet’a, Barbary czy Léo Ferré. Między dwiema nutami, biorąc idealny akord, obserwowałem was.

Od razu muszę wyznać, że zawsze kochałem kochać, a w waszych spojrzeniach, które w zależności od dnia wydawały mi się płomienne, zaniepokojone lub zranione, za wszelką cenę starałem się dostrzec, czy jest w nich jakiś sens życia, czy też jesteśmy tu wszyscy razem niczym mrówki skazane na częstokroć przymusową pracę, ale noszące w sercu szalone pragnienie miłości, szczęścia, wolności, sam-nie-wiem-czego, które mogłoby nas wznieść ponad absurdalność istnienia. Lata minęły, melodie jeszcze rozbrzmiewają mi w pamięci, a wasze twarze nawiedzają mnie... Nie wiem, co się z wami stało, nie wiem, czy na co dzień spotykają was radości, czy jesteście spełnieni, że żyjecie, czy po prostu jesteście szczęśliwi...

W każdym razie w tym tygodniu na schodach mojego kościoła dwudziestopięcioletni chłopak wypłakiwał oczy po śmierci ojca. Kiedy podałem mu ręce, łkając, wyrzucił z siebie milion pytań. Przypomniały mi one te, które zadawaliśmy sobie wieczorami nad kieliszkiem, gdy zapraszaliście mnie do waszych stolików i gdy wymienialiśmy uwagi o najważniejszych rzeczach w życiu – nie jako intelektualiści, którzy lubują się w zadawaniu pytań i wsłuchiwaniu się we własne wypowiedzi, ale jako ludzie spragnieni światła, bo żyjący w półmroku, osaczeni przez widoczny bezsens istnienia. Te pytania o życie, śmierć, cierpienie, zło, ale też o Boga, Chrystusa, Kościół, życie wieczne, zadawaliśmy na wszystkie możliwe sposoby i spijaliśmy jak uderzające do głowy koktajle, które – mam nadzieję – nie przestały burzyć waszego spokoju, gdyż wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż twierdzić, z twarzą wykrzywioną w geście rozczarowania, że wszystko się zrozumiało.

Dziś, gdy jestem kapłanem, wracam do was na tych kilkudziesięciu stronach nie po to, aby was przekonać, bo jeśli wierzyć Dostojewskiemu, „nikomu nie jest dane, aby zmieniać ludzi”, ale by po prostu dorzucić trzy grosze do tego, co mówiliśmy, gdy na nowo urządzaliśmy świat, zastanawiając się, czy Bóg istnieje... Kilka słów odpowiedzi na te najważniejsze pytania, które zadaje sobie każdy i które często paraliżują ze strachu rozum i odbierają sercu mowę. Do naszej paczki spotykającej się przy stole zapraszam wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy wsiedli do pociągu zwanego życiem i w trakcie podróży nieustannie zadają sobie pytanie, co właściwie robią akurat w tym wagonie i w jakim kierunku jadą. To jak, zaczynamy? Zaczynajmy.

